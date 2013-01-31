У Тернопільській області з підприємця вимагали 12 тисяч хабара

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що працівники податкової інспекції перевіряли магазин щодо дотримання підприємцем податкового законодавства з питань обігу готівки, порядку здійснення платником податків розрахункових та касових операцій, наявності ліцензій. Жодних порушень виявлено не було. Тоді за «гарантію» не нараховувати штрафні санкції у майбутньому, якщо з’являться, перевіряючі запропонували сплатити їм 12 тис. гривень.

28 січня ц.р. співробітники СБУ затримали податківців «на гарячому» під час одержання від підприємця частини хабара у розмірі 4 тис. гривень.

Прокуратурою Тернопільської області стосовно податківців здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

В іншому випадку органами прокуратури Тернопільської області за матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження стосовно заступника начальника одного з райвідділів міжрайонної державної податкової інспекції, який вимагав гроші від місцевого суб’єкта підприємницької діяльності за сприяння в ухиленні від сплати податкових платежів.

24 січня ц.р. співробітники СБУ затримали податківця «на гарячому» під час одержання 5 тис. гривень хабара від директора одного з місцевих фермерських господарств. Ці гроші працівник податкової вимагав за погашення податкової заборгованості та за непроведення у подальшому перевірок його підприємницької діяльності.

Прокуратурою Тернопільської області стосовно заступника начальника райвідділу здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.