Негода закрила три аеропорти в Україні

Рух транспорту автошляхами державного та місцевого значення забезпечено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, станом на ранок 31 січня об’єкти транспортного комплексу та поштового зв’язку, незважаючи на негоду, функціонують без значних порушень.

Для забезпечення проїзду автошляхами загального користування залучено 1896 одиниць техніки та 2960 дорожніх працівників. Дорожніми організаціями проводяться розчистка проїзної частини доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами. Працівники «Укравтодору» працюють у цілодобовому режимі.

Станом на 6.00 були закриті аеропорти у Рівному, Полтаві та Сумах у зв’язку з покриттям злітно-посадкової смуги та перону снігом та льодом. Інші аеропорти працюють в штатному режимі.

Учора через розчищення злітно-посадкової смуги та перону від снігу був зачинений аеропорт Ужгорода.