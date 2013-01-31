На Івано-Франківщині сільський вчитель вчинив самоспалення

Сільський вчитель вчинив самоспалення.

На Івано-Франківщині, в с. Войнилів Калуського району, 35-річний вчитель сільської школи та батько двох дітей вчинив самоспалення на подвір’ї власного будинку. Як повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, обгоріле тіло виявила дружина загиблого. Встановлюється причина самогубства, правоохоронці проводять перевірку за фактом самоспалення чоловіка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter