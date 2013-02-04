Редактор української газети здобув European Press Prize

Перемогу в одній з них – Головний редактор року – отримав Ігор Починок, головний редактор української газети «Експрес», який очолює газету протягом двадцяти років, з моменту її створення. За цей час газета досягнула тиражу в понад 500 тисяч примірників і стала найбільш тиражною газетою України. Особливої популярності газета «Експрес» набула серед читачів після гучного викриття псевдолікаря Доктора Пі.

Конкурентами українського редактора на завершальному етапі конкурсу були четверо керівників провідних європейських газет – двоє з Великобританії, один – з Норвегії та ще один – з Польщі.

В інших трьох номінаціях перемогли журналісти данської газети «Йїландс Постен» (Jyllands Posten) Орла Борг (Orla Borg), Карстен Еллегаард Крістенсен (Carsten Ellegaard Christensen) та Мортен Піл (Morten Pihl) (найкраща журналістська робота), журналіст грецької «Катімеріні» (Kathimerini) Нікос Крісолорас (Nikos Chrysoloras) (політичний коментар) та Пол Льюіс (Paul Lewis) з Великобританії , газета «Гардіан» (The Guardian) (за інновації в журналістиці).

На конкурс було подано заявки з 32-х країн Європи.

Переможців визначало поважне журі у складі сера Гарольда Еванса (Sir Harold Evans), редактора агенції «Ройтерс» (Reuters), колишнього головного редактора «Сандей Таймс» (Sunday Times), Велика Британія, Сільвії Кауфман (Sylvie Kauffmann), редакційного директора газети « Ле Монд» (Le Monde), Франція, Євгенії Альбац, головного редактора газети «Нью Таймс» (New Times), Росія, Йоргена Ейбола (Jørgen Ejbøl), голови ради директорів «Політікен» (JP / Politiken), Данія, італійського письменника та філософа Паоло Флореса Д’Арке (Paolo Flores d'Arcais).

Премії у розмірі 10 тисяч євро кожна будуть вручені переможцям 26 лютого на спеціальній церемонії в конгрес-холі De Balie в Амстердамі