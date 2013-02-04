У Горлівці чоловік поліз у «копанку» за вугіллям і задихнувся

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції, 1 лютого близько 10 години ранку від невідомого надійшов дзвінок у міліцію про те, що на місці колишньої шахти № 19-20 виявлено труп хлопця, 1986 року народження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу в повному складі і, за результатами судово-медичного дослідження, встановила, що смерть чоловіка настала від асфіксії (брак кисню).

Під час проведеного попереднього розслідування було встановлено, що потерпілий напередодні запропонував двом своїм знайомим поїхати з ним на територію колишньої шахти. Приїхавши разом на місце, 26-річний чоловік першим спустився в тупикову гірську розробку колишньої шахти, пояснюючи тим, що хоче перевірити можливість видобутку вугілля, а знайомі чекали його на поверхні. Після тривалого перебування хлопця під землею, його товариші занепокоїлися і почали гукати його, але він так і не відгукнувся. Оскільки чоловіки мали досвід роботи на шахті, вони самі спустилися в гірську розробку і знайшли там хлопця без ознак життя.

Витягнувши його на поверхню і остаточно переконавшись у тому, що він мертвий, чоловіки злякалися наслідків і з місця події зникли. Зараз особистості чоловіків, які були разом із загиблим, встановлені, всі вони допитані в якості свідків. Під час досудового слідства факт насильницької смерті потерпілого не встановлений. В даний час слідчими Микитівського райвідділу міліції м. Горлівки проводиться досудове розслідування.