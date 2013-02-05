У СІЗО помер підозрюваний у вбивстві кримінального авторитета

Інформацію про смерть О.Середіна, який вважався лідером «банди Лисих» - одного з найбільш жорстоких кримінальних угруповань на території Запорізької області, УНІАН підтвердили у прес-службі управління ДПтСУ в Запорізькій області.

«Справді, в ніч на неділю – 3 лютого в Запорізькому СІЗО помер О.Середін. За попередніми даними, причиною смерті стало загострення серцево-судинних захворювань», - повідомили у прес-службі відомства.

Обставини і причини смерті встановить судмедекспертиза, яка вже призначена і проводиться.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2012 р. на Набережній магістралі Запоріжжя невідомі, увірвавшись на територію ресторану «Рибальський Стан», поранили його співвласника – Миколу Бінька, більш відомого в кримінальних колах як «Коля-Рєбьонок», з вогнепальної зброї, після чого по-звірячому побили бітами. У вкрай тяжкому стані М.Бінька було доставлено до реанімаційного відділення 5-ї міськлікарні Запоріжжя, де за добу він помер.

У квітні 2012 року за підозрою в організації цього злочину співробітниками УБОЗ у Криму був затриманий екс-співробітник міліції О.Середін, більш відомий як лідер «банди Лисих», учасники якої неодноразово притягувалися до відповідальності за скоєння вбивств та інших тяжких злочинів (зокрема, за вбивство керівника КП «Водоканал» м. Запоріжжя в 2007 р.).