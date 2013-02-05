Азаров пропонує ЄБРР будувати метро

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Микола Азаров на зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, повідомили в прес-службі уряду України.

"За час співпраці реалізовано 300 проектів на суму 7,5 млрд євро", - зазначив М.Азаров. Він додав, що в 2013 р. Україна продовжить реалізацію різних інфраструктурних проектів, зокрема і за угодами з ЄБРР. Зокрема, йдеться про будівництво повітряної лінії Запорізька АЕС - Каховка потужністю 750 кВт і метро в Дніпропетровську, про розвиток транспорту і дорожньої інфраструктури.

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Крім того, Україна високо оцінює можливість досягнення згоди за проектом "Комплексна програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій". М.Азаров також подякував ЄБРР за допомогу Україні в реалізації проектів з подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У свою чергу, президент банку зазначив, що в 2012 р. було реалізовано 35 нових проектів на загальну суму 950 млн євро. "У нас є багато перспективних інвестиційних проектів, які ми готові реалізувати. Зокрема, у сфері розвитку інфраструктури, підвищення атомної безпеки. Це також муніципальна інфраструктура, автомобільні дороги та залізниця", - цитує РосБізнесКонсалтинг.