Викрадачі вимагали викуп за іноземних студентів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Як йдеться у повідомленні, 33-річний мешканець Полтави організував злочинне угруповання з чотирьох осіб з метою викрадення іноземців, які навчаються в Україні, та отримання викупу за їх звільнення.

Однією з жертв злочинців став громадянин Сирії, який є студентом Харківського фармацевтичного університету. Під приводом ведення спільного бізнесу його заманили до Дніпропетровська для обговорення подробиць, начебто пов’язаних із перспективною справою. У місці переговорів зловмисники напали на іноземця, відібрали особисті речі, побили та вивезли до Полтавської області. Там його змусили написати чотири боргові розписки, згідно з якими студент нібито раніше позичав у зловмисників гроші. Після цього спільники телефоном зв'язались з рідним братом викраденого, який проживає в Німеччині, та під погрозою вбити заручника зажадали 17,5 тисяч доларів США. Також вони направили повідомлення дружині сирійця в Запоріжжя, у яком він просив заплатити 10 тисяч доларів США або передати документи на квартиру в обмін на звільнення.

Дружина іноземця звернулась до міліції, співробітники УБОЗ провели низку оперативних заходів зі встановленню місця знаходження потерпілого та його викрадачів, у результаті яких заручника було звільнено, а зловмисники затримані.

Усього чоловікам правоохоронці інкримінують вчинення 4-х злочинів, за вчинення яких суд їх може позбавити волі строком до дванадцяти років із конфіскацією майна.