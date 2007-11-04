У ДТП загинув актор Олександр Дедюшко з сім`єю (фото)

У дорожньо-транспортній події загинули російський актор Олександр Дедюшко і його сім`я. Автомобільна аварія сталася вчора пізно ввечері у Володимирській області на 109-му км траси Москва - Уфа.

О.Дедюшко вів машину Toyota Picnic, в якій були також його дружина Світлана Чернишкова та 8-річний син. Їх машина виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з вантажівкою Scania. Від травм усі померли на місці.

На місці події працюють співробітники міліції.

Цього року О.Дедюшко виповнилося 45 років. Він відомий за серіалом "Оперативний псевдонім", фільмами "Сармат", "Хлопці із Сталі", "Офіцери". Світлані ще не виповнився 31 рік, вона актриса, знімалась у фільмах "Розсмішити Бога", "Вечірня казка", "Слуга государів".

УНІАН висловлює співчуття близьким родини і шанувальникам таланту актора.