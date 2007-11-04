VІІІ Міжнародний конкурс з української мови триватиме понад півроку

9 листопада в Кіровограді урочисто відкриється VІІІ міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті конкурсу, за визначенням преси, цей конкурс - одна з наймасовіших патріотичних акцій в Україні. Щороку у цьому мовному марафоні беруть участь понад 5 млн. школярів і студентів.

Стартує конкурс в День української писемності та мови. Цього ж дня по всій Україні відбудеться перший етап турніру – школярі, студенти та інші учасники напишуть Диктант національної єдності.

Триватиме конкурс понад півроку.

Серед конкурсантів – школярі, учні професійно–технічних училищ, технікумів, коледжів та студенти вищих навчальних закладів різних міністерств України, а також молодь української діаспори. Торік до конкурсу долучилися, згідно з наказом міністра оборони України, і військові.

Метою цього унікального мовного марафону, як зазначається в Наказі міністра освіти і науки України, є “сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання пошани до культури і традицій українського народу”, а завданням – “підвищення рівня знань з української мови, виховання у молодого покоління українців любові до мови, свого народу, усвідомлення того, що українська мова є генетичним кодом української нації”.

Організатори конкурсу – Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Ліга українських меценатів.