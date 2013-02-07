ОДА: На Донеччині через борги скоротять подачу питної води

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, таке рішення було ухвалене на засіданні обласної енергетичної комісії, яка проходила 6 лютого під головуванням заступника губернатора Валерія Лукашенка.

Так, було зазначено, що міські водоканали, які не входять у систему КП «Компанія «Вода Донбасу», нині значно знизили поточний рівень оплати за питну воду. Тільки 47,8 % від нарахованого було сплачено в січні 2013 року.

Крім того, в ході наради було зазначено, що так і не було виконане протокольне доручення попереднього засідання комісії із забезпечення оплати поточного водоспоживання такими міськводоканалами: КП «Донецькміськводоканал» (рівень оплати - 40,1%, недоплата - 6 млн. 965 тис. грн); КП «Словміськводоканал» (рівень оплати - 30%, недоплата - 621,5 тис. грн); Красногорівський ДККП «Віта» (рівень оплати 0%, недоплата - 114,6 тис. грн); КП «Ясинуватське ПУВКГ» (рівень оплати 81,6%, недоплата - 43,9 тис. грн); ВУ ВКГ м. Маріуполь (рівень оплати 56,3%, недоплата - 2 млн. 181,1 тис. грн); Харцизьке ДКП «Міськводоканал» (рівень оплати 2,7%, недоплата - 545,4 тис. грн); КП «Зугресводоканал» (рівень оплати 0%, недоплата - 15,7 тис. грн).

У повідомленні наголосили, що така ситуація ставить під загрозу стабільне водопостачання жителів області, тому «Компанія «Вода Донбасу» звернулася в облдержадміністрацію для отримання узгодження скорочення подачі води містам: Донецьк, Слов`янськ, Харцизьк, Краматорськ і Красногорівка.

В ОДА зазначили, що вже на сьогодні «одержано узгодження на обмеження подачі води місту Красногорівка з 17 лютого».