Севастополь відвідає міністр оборони Росії

За його словами, міністр оборони Росії відвідає Севастополь із робочим візитом, у ході якого побуває в штабі ЧФ РФ, на одному з кораблів флоту й проведе протокольну зустріч із керівництвом міста. Джерело додало, що візит носитиме ознайомлювальний характер.

Крім того, за інформацією джерела, планується, що цього ж дня, 20 лютого, в місті перебуватиме міністр оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, 11 лютого голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба на апаратній нараді в СМДА також повідомив, що найближчим часом планується візит до міста «Великого керівника з Росії». При цьому В.Яцуба зазначив, що не має права поки називати ім'я цього керівника.