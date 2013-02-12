Севастополь відвідає міністр оборони Росії
04:45, 12 лютого 2013Суспільство
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Про це кореспонденту УНІАН повідомив співрозмовник, близький до командування Чорноморського флоту.
За його словами, міністр оборони Росії відвідає Севастополь із робочим візитом, у ході якого побуває в штабі ЧФ РФ, на одному з кораблів флоту й проведе протокольну зустріч із керівництвом міста. Джерело додало, що візит носитиме ознайомлювальний характер.
Крім того, за інформацією джерела, планується, що цього ж дня, 20 лютого, в місті перебуватиме міністр оборони України.
Як передає кореспондент УНІАН, 11 лютого голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба на апаратній нараді в СМДА також повідомив, що найближчим часом планується візит до міста «Великого керівника з Росії». При цьому В.Яцуба зазначив, що не має права поки називати ім'я цього керівника.
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