Міністерство змінило правила конкурсів на автобусні перевезення

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з проектом до конкурсу, зокрема, не допускатимуться автоперевізники, які використовують переобладнані вантажівки.

«Відповідний проект урядової постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» розміщено на сайті Мінінфраструктури, сказано у повідомленні прес-служби. При цьому уточнюється, що до конкурсу не допускатимуться автоперевізники, які або використовують переобладнані вантажівки, або не обладнали тахографами і GPS-терміналами свої транспортні засоби.

Згідно з повідомленням, не зможуть стати учасниками конкурсу підприємства, які ведуть діяльність на ринку автостанційних і транспортних послуг, а також передають транспортні засоби в оренду.

Також передбачені нові вимоги щодо обов'язкового обладнання транспортних засобів ременями безпеки. Таким чином, автобуси, які використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах, обов'язково мають бути обладнані ременями безпеки сидінь пасажирів та водія.

Проектом постанови передбачається, що автобуси місткістю до 22 місць зможуть здійснювати перевезення на відстань, що не перевищує 150 км. А до перевезень організованих груп дітей на відстань понад 50 км не допускатимуться автобуси, термін експлуатації яких перевищує 10 років.

А у допущених до конкурсу автоперевізників з’явиться можливість поборотися за додаткові бали. «Автоперевізники, які мають новіші транспортні засоби, більший штат співробітників і колективний договір, матимуть перевагу», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) за 2012 рік застосувала до автоперевізників фінансові санкції на суму 16 млн грн, з яких 46%, - за нелегальні автоперевезення.

За даними відомства, у 2012 році територіальні органи Укртрансінспекції провели понад 5 тисяч перевірок ліцензійних умов і перевірили більш як 177 тисяч автотранспортних засобів, з яких 10% - автотранспортні засоби, якими надавалися послуги з перевезення пасажирів і вантажів «нелегально».

За підсумками перевірок виявлено майже 52 тисячі порушень законодавства про автомобільний транспорт, з яких понад 40% здійснені нелегальними автоперевізниками. За результатами розгляду матеріалів про порушення анульовано 1050 ліцензій на автоперевезення.