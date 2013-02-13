Чартер, який розбився в Донецьку, летів на матч Ліги чемпіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в аеропорту повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький.

За його словами, урядова комісія прилетить до Маріуполя, а потім автотранспортом прибуде в Донецьк.

А. Шишацький підтвердив, що літак летів до Донецька з Одеси і під час посадки перекинувся і розламався. За його словами, на борту цього літака знаходилися 45 чоловік і 4 з них - загинули. Губернатор зазначив, що крім того, один пасажир ще знаходиться в літаку, його видно, але поки рятувальники його не вийняли, доля ще одного залишається невідомою. (Начальник прес-служби головного управління Держслужби України з НС у Донецькій області Інна Сєдова пізніше повідомила: "На даний момент дістали п'ятого загиблого.)

Також в аеропорту підтвердили той факт, що цей чартер був організований авіакомпанією «Південні авіалінії» для вболівальників, які летіли на футбольний матч «Шахтар» - «Боруссія».

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту аеропорту, «13 лютого в аеропорту Донецьк сталася надзвичайна ситуація під час посадки літака Ан-24 авіакомпанії «Південні авіалінії», що летів рейсом 8971 «Одеса - Донецьк», на борту якого знаходилося 36 пасажирів і 8 членів екіпажу» .

«Постраждалим надана медична допомога. В даний момент в аеропорту працює комісія із з'ясування причин події», - викладено в офіційному повідомленні.