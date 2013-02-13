У Донецьку при посадці загорівся літак, є жертви

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, в Донецьку «літак з Одеси зробив аварійну посадку – він приземлився якось нерівно на смугу, і сталося займання. Є інформація про трьох загиблих». За словами джерела, працівники МНС гасять пожежу.

У міжнародному аеропорту «Донецьк» ім. С. Прокоф'єва офіційно підтвердили факт сьогоднішньої авіакатастрофи літака АН-24 та наявність постраждалих.

За інформацією офіційного сайту аеропорту, «13 лютого в аеропорту Донецьк сталася надзвичайна ситуація під час посадки літака АН-24 авіакомпанії «Південні авіалінії», який летів рейсом 8971 «Одеса - Донецьк», на борту знаходилося 36 пасажирів і 8 членів екіпажу».

«Постраждалим надана медична допомога. В даний момент в аеропорту працює комісія із з'ясування причин події», - викладено в офіційному повідомленні.

У прес-центрі аеропорту кореспонденту УНІАН нічого не змогли сказати про загиблих, зіславшись на те, що у них «поки немає ніякої офіційної інформації», але пообіцяли проінформувати про ситуацію "в найближчі 2 години".

Як пишутьНовости Донбасса, зараз шукають 3-х зниклих пасажирів. У цьому літаку на матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Шахтар"-"Боруссія" летіли любителі футболу.