Учасники ринку ритуальних послуг заявляють про незаконні монополії у великих містах

Про це представники Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи» (МАППС) заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Керівник громадської організації «Київський міський комітет порятунку бізнесу», член МАППС Микола Криворот повідомив, що на сьогодні ринок ритуальних послуг столиці фактично розділений між двома приватними структурами. Такі структури, на основі домовленості і за певну матеріальну винагороду, одержують оперативну інформацію з медичних установ про факти смерті. Після чого зв'язуються з родичами померлих і «наполегливо рекомендують» скористатися послугами їхніх фірми.

При цьому, як зазначив М.Криворот, представники таких приватних структур часто пропонують послуги, надавати які, згідно з чинним законодавством, приватні фірми не мають права. Водночас це не заважає таким фірмам рекламувати такі послуги на своїх сайтах. До таких послуг належать чищення кишкового тракту померлого, маска на обличчя, обмивання і одягання тіла і деякі інші.

«Ці послуги - виключно прерогатива моргу, і надаються вони безкоштовно», - наголосив М.Криворот.

На його думку, діяльність таких структур є нічим іншим, як шахрайством, про яке представники МАППС інформували правоохоронні органи, після чого щодо деяких представників вказаних вище структур були порушені кримінальні справи. Проте, як відзначив М.Криворот «розглядаються ці кримінальні справи слідчими, які не можуть визначити шахрайство це чи ні, з вересня 2012 року».

Як повідомив приватний підприємець, який надає ритуальні послуги в місті Миколаєві, член МАППС Дмитро Смирнов, схожа схема вже тритій рік діє і в цьому регіоні.

За його словами, ринок ритуальних послуг Миколаєва розділили між собою декілька фірм, створених на підставних осіб. При цьому, як повідомив Д.Смирнов, управління цими фірмами фактично здійснює ряд керівників медустанов міста.

У свою чергу голова Союзу підприємців Кривого Рогу, член МАППС Ірина Туровська заявила, що в цьому місті також склалася складна ситуація на ринку ритуальних послуг.

«Ринок ритуальних послуг у Кривому Розі монополізований і загрузнув у корупційних схемах, які схвалені міською владою», - заявила вона.

Приватний підприємець з Одеси, член МАППС, громадський діяч Геннадій Частковський заявив, що в Одесі на автомобілях, а також у приміщеннях комунального підприємства розклеєно логотипи і контакти певної приватної структури, яка контролює майже весь ринок ритуальних послуг міста.

«Сьогодні місто Одеса вже, напевно, дійшло до точки кипіння в тому плані, що ця структура контролює 85% ринку ритуальних послуг, починаючи від кладовища, де продаються місця тільки для однієї похоронної фірми, і всього, що стосується послуг медичних установ», - повідомив він.

За інформацією представників МАППС, монополізація ринку ритуальних послуг призводить до істотного подорожчання таких послуг для громадян. Так, якщо мінімальна вартість поховання (в даному разі кремація) в Києві становить 2-3 тис. грн, то в разі звернення до вищезгаданих структур доведеться заплатити в 3-4 рази більше, стверджують в асоціації.

Незважаючи на те, що всі звернення представників МАППС до державних структур з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася з монополізацією ринку ритуальних послуг не дали результатів, в асоціації все-таки сподіваються, що влада знайде час для вирішення такої важливої проблеми. Інакше представники МАППС не виключають проведення мітингу з «вінками і трунами» під будівлею Кабінету міністрів України.