На Донеччині дві жінки від злиднів вирішили вкрасти півтонни вугілля
У Донецькій області правоохоронці затримали двох жінок, які вирішили вкрасти півтонни вугілля.
Працівники транспортної міліції Донецької області вчора, 17 лютого, затримали двох жінок, які мали намір з вантажного вагона в сортувальному парку залізничної станції «Красноармійськ» вкрасти півтонни вугілля.
Як повідомили сьогодні у Відділі по зв'язках з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці, зловмисницями виявилися не працюючі жительки Червоноармійського району Донецької області 1985 та 1991 років народження.
Жінки пояснили, що у зв'язку з важким матеріальним становищем, вони, прихопивши з собою мішки, прибули на станцію Красноармійськ.
Коли ж зловмисниці відтягували мішки з вугіллям, їх затримали правоохоронці. Викрадене вугілля було зважено, вага якого склала 500 кілограмів.
Своїми умисними діями правопорушниці завдали збитки Донецькый залізниці, підкреслено в повідомленні.
Інформація про крадіжку внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначена кваліфікація за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).
Даний злочин карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той же строк.
Досудове слідство триває, зазначається в повідомленні.