На Донеччині дві жінки від злиднів вирішили вкрасти півтонни вугілля

Працівники транспортної міліції Донецької області вчора, 17 лютого, затримали двох жінок, які мали намір з вантажного вагона в сортувальному парку залізничної станції «Красноармійськ» вкрасти півтонни вугілля.

Як повідомили сьогодні у Відділі по зв'язках з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці, зловмисницями виявилися не працюючі жительки Червоноармійського району Донецької області 1985 та 1991 років народження.

Жінки пояснили, що у зв'язку з важким матеріальним становищем, вони, прихопивши з собою мішки, прибули на станцію Красноармійськ.

Коли ж зловмисниці відтягували мішки з вугіллям, їх затримали правоохоронці. Викрадене вугілля було зважено, вага якого склала 500 кілограмів.

Своїми умисними діями правопорушниці завдали збитки Донецькый залізниці, підкреслено в повідомленні.

Інформація про крадіжку внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначена кваліфікація за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Даний злочин карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той же строк.

Досудове слідство триває, зазначається в повідомленні.