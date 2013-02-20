Спеціалісти зрозуміли, чому завалився торговельний центр у Сумах

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області Сергій Бульдович.

«Одна з основних причин обрушення торговельного центру на Центральному ринку - використання бетону меншої міцності, ніж передбачено проектом. Крім того, було порушено саму технологію заливки бетону. Умови зимового заливання бетону дуже відрізняються від літніх, навіть за наявності у бетоні спеціальних присадок. Підрядчик допустив недбалість, замовляв невідповідний бетон, працював не за правилами», – зазначив С.Бульдович.

Він повідомив, що зараз триває перевірка інших об’єктів, які зводив цей генпідрядник, у тому числі залучено прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах у ніч на 13 лютого стався обвал торговельного центру, що споруджувався. Загиблих і постраждалих немає: бригада будівельників у той момент пішла на перерву. Прокуратура Сумської області проводить перевірку.