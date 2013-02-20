Міністр оборони України просить Росію виділити причал у Севастополі

Як пише газета "Новый Севастополь", про це повідомив П.Лебедєв сьогодні в Севастополі на зустрічі з главою російського військового відомства.

"У нас дуже багато невирішених питань, які зависли. Одне з них виділення причалу для українського підводного човна "Запоріжжя", який невдовзі вийде із заводу", - відзначив П.Лебедєв.

Він розповів, що під час розподілу Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу було поділено і причали.

"Українській стороні місцем базування підводних човнів була виділена Балаклава, яка зараз є демілітаризованою зоною", - сказав П.Лебедєв.

*** У період з 18 по 20 липня 2012 року проходив черговий етап ходових випробувань підводного човна “Запоріжжя”, під час якого українськими підводниками здійснено пробне занурення підводного човна.

З 2009 року ПЧ "Запоріжжя" проходить ремонт у Севастопольському судноремонтому заводі ЧФ РФ.