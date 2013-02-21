Київраді запропонували нові правила розміщення кіосків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови держадміністрації Анатолія Голубченка.

За його словами, проектом рішення передбачається, наприклад, заборонити розміщувати тимчасові споруди в метрополітені у радіусі 20 м від вхідних дверей у напрямку евакуації.

“Не зможуть кіоски стояти й уздовж тротуару на відстані 20 м від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку громадського транспорту. Також, згідно з проектом рішення, площа малих архітектурних форм, що розташовані на відстані не менше 5 м від проїзної частини вулиць, не повинна перевищувати 19 кв. м, окрім тих, які надають населенню послуги чи продають непродовольчі товари”, - повідомив А.Голубченко.

Він додав, що розміщення тимчасових споруд на внутрішньоквартальних територіях площею до 30 кв. м здійснюватиметься відповідно до вимог Земельного кодексу України.

У КМДА сподіваються, що ухвалення проекту допоможе врегулювати відносини столичної влади та підприємців, що провадять свою діяльність шляхом використання МАФів, а також впорядкувати міський простір для більш комфортного проживання киян.

Крім того, прийняття документа дозволить залучити додаткові кошти до міського бюджету від сплати суб’єктами господарювання пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста.