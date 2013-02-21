На Донеччині злодії поцупили з вантажного вагона 5 тонн селітри

Як повідомили сьогодні у Відділі по зв'язках з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці, вагон з аміачною селітрою, яку використовують у сільському господарстві як добрива, мав тривалу стоянку на станції «Роя» Донецької залізниці. Група зловмисників, яка складалася з трьох водіїв (на власних машинах) та чотирьох вантажників, викрадала у мішках мінеральні добрива і відвозила на реалізацію в навколишні села.

Дана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначена кваліфікація за частиною 2 статті 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Викрадачам добрив загрожує обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває.