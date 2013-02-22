Київські митники вилучили у громадянина Катару дорогий годинник

Як повідомили УНАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, приватний чартерний літак, що прямував з Бухаресту (Румунія) в Україну, здійснив посадку в міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни). Під час митного контролю багажу пасажирів в одній з валіз співробітники Київської регіональної митниці виявили новий жіночий наручний годинник з логотипом бренду «Cartier» та понад 19 тис. євро валюти. Годинник був упакований у фірмовий футляр швейцарської марки «Cartier» зі шкіряним оздобленням та містив комплект документів на нього: сертифікат, гарантію, правила користування та лазерний компакт-диск.

Валіза належала громадянину Катару. Годинник та валюта були серед особистих речей без ознак приховування, однак документів для переміщення валюти, що перевищує дозволені законодавством 10 тис. євро, в нього не було. Коштовний годинник пасажир у митній декларації не вказав.

За висновком експертів корпус годинника та браслет виготовлені з золота та нержавіючої сталі. За порушення митних правил при проходженні «Зеленим коридором» стосовно вказаного громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення. За рішенням суду коштовний годинник та понаднормові 9 тис. євро вилучено в дохід держави.