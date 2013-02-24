В Івано-Франківську засудили квартирних аферистів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, прокуратурою обласного центру підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі щодо трьох жителів Івано-Франківська, які шахрайським шляхом позбавляли громадян житла.

Під час слідства з'ясувалося, що зловмисники своїх жертв обирали серед пенсіонерів, інвалідів, а також наркозалежних та алкоголиків. Вони обіцяли допомогти продати житло в Івано-Франківську та купити рівноцінне чи навіть краще в інших регіонах України. Аферисти перевозили людей до нового місця проживання - напівзруйнованих квартир, однак запевняли, що це тимчасово, поки триватиме ремонт нових осель. У цей час житло ошуканих продавалося.

Вироком суду трьох шахраїв визнано винними і засуджено до різних строків ув’язнення.