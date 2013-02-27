На Хмельниччині відчайдух вкрав майже 3 км дроту з ліній електропередач

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в області, зловмисник зрізані на непрацюючих підприємствах дроти здавав у різні пункти прийому металобрухту, щоб його не запідозрили у крадіжках. За один із шматків дроту довжиною 170 м він отримав, наприклад, 120 грн.

Стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна). Йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.