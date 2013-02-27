На Одещині вже тиждень шукають зниклого безвісти підприємця

Також розшукується його автомобіль – червоний ВАЗ 21093 держномер 154-29 ОЕ.

Безлад у будинку й зникнення деяких цінних речей (телевізора, ноутбука, мобільних телефонів, мисливської рушниці тощо) підприємця дозволили правоохоронцям припустити, що сталося пограбування. «Не виключається викрадання й вбивство», - сказали в райвідділі.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня 2012 року група бандитів увірвалася з метою грабежу до приватного будинку керівника фермерського господарства «Новосельське» Ренійського району Одеської області. Його побили сталевими дротами й катували праскою. Від отриманих травм він помер. Із будинку фермера грабіжники забрали гроші, цінні речі й дві мисливські рушниці.

Аналогічний злочин стався 1 вересня – напали на сім'ю фермера Любашівського району Одеської області. Главу сім'ї разом із дружиною прив'язали до ліжка і також декілька годин били, вимагаючи віддати матеріальні цінності. Постраждалих у важкому стані було госпіталізовано. Злочинців, які скоїли розбійний наліт, не затримано.