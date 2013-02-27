Завтра в Україні - до 10° тепла

На дорогах північної половини країни місцями ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті до 10° морозу, на Закарпатті та в Криму від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, на півдні та на крайньому заході країни 5-10° тепла.

У Києві та області у четвер - хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.