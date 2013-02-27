У Харкові тепер штрафують людей, які неправильно вигулюють собак

Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» почало штрафувати у Харкові людей, які випускають собак на вулицю без нагляду.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора підприємства Юлію Шаповалову.

За її словами, з 1 січня 2013 року комунальне підприємство отримало повноваження стягувати штрафи з людей, які випускають собак на вулиці і залишають їх без нагляду.

Ю.Шаповалова наголосила, що такі тварини забруднюють території та можуть являти собою загрозу для людей. Штрафують людей за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів».

Як повідомила Ю.Шаповалова, сума штрафу становить від 340 до 1360 грн, і на сьогодні підприємство склало вже близько 15 актів. За її словами, найчастіше їх складають тоді, коли власники приїжджають у притулок забирати відловлених тварин. У такому випадку вони оплачують також витрати підприємства на утримання собак.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії Харківської міськради ухвалено рішення про виділення у 2013 році кошти в сумі 6,45 млн грн на реалізацію міської програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності.

За даними Департаменту житлового господарства, основні витрати будуть спрямовані на вилов бездомних тварин і утримання Центру поводження з тваринами. Так, планується, що цього року на потреби центру побудують два приміщення для утримання собак і кішок.