Голова УПЦ звернувся до людей, які захопили храм на Печерську

Про це йдеться у розміщеному на офіційному сайті Української православної церкви відеозверненні Митрополита Володимира.

Він зазначив, що у Свято-Воскресенській церкві «зчинилося непорозуміння» і вже близько місяця у храмі не звершуються богослужіння.

«Наступає Великий піст і хочеться побажати всім вам, щоби ви найшли істину, яка вас об`єднує, а не розділяє», - сказав глава УПЦ. Він закликав всіх до мирного врегулювання конфлікту. «Я прикликаю вас всіх від цього мирного становища і прошу Сергія Васильовича, а також духовенство і всіх вірних, найти в собі сили перемогти ту ситуацію, яка не повинна бути в Церкві», - сказав Митрополит Володимир, звертаючись до представників Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на чолі з Сергієм Червонопиським та інших осіб, котрі захопили Воскресенський храм на Печерську.

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Глава Української православної церкви зауважив, що «Церква - храм Божий, де ми зустрічаємся з Богом». «Я хочу прикликати на вас Боже благословення, щоб мир Христовий господствував у ваших серцях, щоб ви найшли між собою мужність і силу, щоб храм був у вас храмом і братська любов була справжньою християнською любов’ю», - зазначив Митрополит і закликав всіх до миру і любові особливо на передодні посту. «Дайте можливість, від кого залежить, щоб храм став знову храмом і не викликав соблазну своїм станом на сьогоднішній день. Я вірю, що так воно буде, що ви виконаєте Указ Священноначалія і страх Божий запанує серед вас. Нехай люди знову моляться там як молились і Бог нехай усіх благословить», - закликав Блаженніший Митрополит Володимир.

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Як повідомлялося, закриття храму стало продовженням конфлікту, який спалахнув в червні-липні 2012 року, коли особи з числа представників УСВА на чолі з С.Червонопиським, не пускали в церкву прихожан, настоятеля і священнослужителів. Представники воїнів-афганців не згодні з призначенням Митрополитом Київським і всієї України Володимиром настоятелем церкви преосвященного Феодосія, і розглядає закриття церкви як один зі способів вплинути на це рішення.

22 січня 2013 храм був закритий представниками Української Спілки ветеранів Афганістану, і з того часу богослужіння в храмі не проводяться.