На кордоні з Росією знайшли підпільний нафтопровід
14:45, 01 березня 2013Суспільство
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У Луганській області прикордонники виявили підпільний нафтотрубопровід, який було прокладено під землею на кордоні України та Росії.
Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі, скористатися трубопроводом зловмисники не встигли, оскільки інформацію про нього прикордонники отримали завчасно.
Трубопровід, довжина якого - 300 м, демонтовано і знищено.
Минулого року лише на території Луганської області прикордонники виявили та знищили 15 трубопроводів, а 31 трубопровід був демонтований у 2011 році.
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