На кордоні з Росією знайшли підпільний нафтопровід

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі, скористатися трубопроводом зловмисники не встигли, оскільки інформацію про нього прикордонники отримали завчасно.

Трубопровід, довжина якого - 300 м, демонтовано і знищено.

Минулого року лише на території Луганської області прикордонники виявили та знищили 15 трубопроводів, а 31 трубопровід був демонтований у 2011 році.