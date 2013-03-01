У Севастополі горів маршрутний автобус

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Севастополі, повідомлення з Гагарінського району міста про пожежу в транспортному засобі надійшло на пульт оперативного чергового сьогодні, 1 березня.

Як з'ясувалося після прибуття пожежників на місце події, пожежа сталася в моторному відсіку автобуса «IVECO», який знаходився на тимчасовій стоянці.

За словами очевидців, пасажирів у автобусі не було, оскільки транспортний засіб стояв у черзі на маршрут. Загоряння самостійно почали гасити вогнегасниками із своїх транспортних засобів водії автобусів і маршрутних таксі, що стояли поблизу, а також водії автомобілів, які проїжджали повз автобус. На момент прибуття рятувальників, полум'я було погашено, але задимлення в салоні автобуса все ще було. Пожежна команда запобігла подальшому загорянню транспортного засобу. Завдяки зусиллям автомобілістів і пожежників, вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні автомобілі.

За даними управління, площа пожежі становила 2 квадратних метри. Причиною загоряння транспортного засобу стало коротке замикання в моторному відсіку з подальшим горінням.