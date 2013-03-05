Міліціонери стверджують, що Рабинович вижив завдяки охороні

Як повідомили кореспонденту УНІАН поінформовані джерела в Державній службі охорони МВС України, В.Рабиновича певний час охороняють працівники спецпідрозділу "Титан".

За словами співрозмовника агентства, завдяки професійним діям працівників охорони, які побачили небезпеку та своєчасно прикрили охороняєму особу, вдалося уникнути трагедії.

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При цьому джерело зазначило, що в іншому автомобілі, який здійснював прикриття охороняємої особи, працівники не постраждали і на момент інциденту вжили достатніх заходів, щоб уникнути негативних наслідків.