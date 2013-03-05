У Криму двоє робітників впали з телекомунікаційної вежі
10:54, 05 березня 2013Суспільство
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У Криму двоє робітників загинули унаслідок падіння з телекомунікаційної вежі
Двоє робітників впали з телекомунікаційної вежі / Фото: Digit.ru
У Криму двоє промислових альпіністів загинули унаслідок падіння з телекомунікаційної вежі під час виконання висотних робіт.
Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління ДСНС, нещасний випадок стався 4 березня у Першотравневому районі півострова.
"Промислові альпіністи впали, і дістали не сумісні з життям травми", - йдеться у повідомленні. Обом загиблим по 32 роки, вони мешканці Сімферопольського району.
На місці події працювали співробітники міліції. Інші подробиці інциденту на даний момент не повідомляються.
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