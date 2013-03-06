У Житомирі в приватному будинку вибухнув снаряд

Як повідомила УНІАН керівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, сьогодні, близько 15.00 до чергової частини УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про те, що в Житомирі в приватному будинку стався вибух.

За інформацією медиків, унаслідок події 22-річний житель обласного центру був госпіталізований до реанімаційного відділення з множинними травмами ніг.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи міліції, експерти-вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС, а також рятувальники. За попередньою версією фахівців, вибух стався внаслідок необережного поводження потерпілого з боєприпасом часів Великої Вітчизняної війни, ймовірно, намагання його розібрати. Фахівці припускають, що причиною вибуху стала механічна деформація часткового заряду запалу. На місці події вилучено залишки снаряду та дриль, якою демонтувався боєприпас, а також інші речові докази протиправної діяльності.

За попередньою інформацією, потерпілий є членом громадської військово-патріотичної організації. За словами близьких, хлопець проводив розкопки в місцях боїв часів Великої Вітчизняної війни.

Міліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху в приватному будинку Житомира. Попередня правова кваліфікація події – ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Водночас міліція нагадує, що в області триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин, під час якого громадяни звільняються від кримінальної відповідальності, у разі добровільної здачі наявної зброї або інших вибухонебезпечних предметів до міліції.