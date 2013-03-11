Опозиція придумала розфарбовувати ями на дорогах люмінесцентною фарбою
18:26, 11 березня 2013Суспільство
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В Черкасах опозиція обіцяє розфарбовувати ями на дорогах люмінесцентною фарбою, щоб вони світилися вночі.
Опозиція буде розфарбовувати ями на дорогах
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова обласної організації партії «Батьківщина» Анатолій Бондаренко.
За його словами, опозиціонерів, як звичайних громадян, обурює стан доріг в місті. І так опозиція хоче привернути увагу місцевої влади на стану доріг.
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А.Бондаренко наголосив, що ремонтуються тільки центральні вулиці, а на всіх інших – ями і баюри. Тож активісти з організації «Батьківщина молода» позначатимуть ями люмінесцентною фарбою, щоб допомагати водіям рухатися. Як тільки-но зійде сніг, опозиція візьметься за розфарбовування доріг.
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