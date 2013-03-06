«Укравтодор» просить на дороги 264 мільярди гривень

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розробило проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

Про це під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив радник голови «Укравтодору» Євген Прусенко.

Він відзначив, що програма передбачає щорічне фінансування обсягом 40 млрд грн протягом 6 років.

«Програму найближчим часом буде подано на розгляд уряду», - сказав Є.Прусенко.

Він також відзначив, що джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році заплановано у сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить понад 36 млрд грн.

При цьому, за даними Є.Прусенка, ставки акцизного податку на паливо в Україні значно нижчі, ніж у європейських країнах (з бензину - у 2-5 разів, з дизельного палива - у 3-16 разів).

Як повідомляв УНІАН, на фінансування "Укравтодору" у 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.