Експерти: вартість найманого житла перевищила середню платню

За даними Державної служби статистики України, середня зарплата по країні становить 3000 грн, а місячна оренда однокімнатної квартири обходиться в 3053 грн, повідомляють аналітики Slando.

За двокімнатну квартиру доведеться заплатити вже 4203 грн, за трикімнатну – 5411 грн.

Найнижчі ціни на оренду житла пропонують у Тернопільській області - менше 1400 грн за квартиру готельного типу. В 1500-1600 грн обійдеться однокімнатна квартира на Закарпатті, в Івано-Франківській області, а також у Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. Жителі цих регіонів, за даними Держстату, отримують близько 2000-2400 грн на місяць.

За даними порталу, найдорожче орендувати квартири в столичному регіоні. Тут за квартиру готельного типу в середньому просять майже 4100 грн на місяць при середній зарплаті 3180 грн в області й 4561 грн у Києві.

Від 2000 до 3000 грн просять власники за оренду однокімнатної квартири в Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях. При цьому середні зарплати більше 3000 грн зафіксовано лише в Донецькому й Дніпропетровському регіонах.

Лише у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях заробляють на 1000 грн більше, ніж у середньому обходитиметься оренда квартири готельного типу. При цьому оренда квартири в Київській та Одеській областях обійдеться жителям дорожче, ніж у середньому тут заробляють.