У Єнакієвому пограбували американця, який зняв гроші в банкоматі

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, минулого тижня послугами банкомату вирішив скористатися громадянин США, який тимчасово проживав на території Єнакієвого, - він зняв велику суму грошей, поклав банкноти в теку з документами і вже сідав в свою машину, коли до нього підішли двоє невідомих. Зловмисники, які спостерігали за іноземцем, стали стверджувати, що він зачепив їх авто, коли паркувався, і тепер винен їм багато грошей.

Американець був змушений віддати вимагачам 700 грн у надії, що таким чином конфлікт буде вичерпано, пояснили правоохоронці.

Проте зловмисники вихопили в іноземця з рук теку з грошима і документами і втекли.

Потерпілий відразу ж подзвонив до міліції і розповів про те, що трапилося. Правоохоронці, які виїхали на місце події, протягом години затримали грабіжників в одному з довколишніх дворів.

Затриманих доставили в міськвідділ міліції, викрадене повернули власникові.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. За подібні злочини закон передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.