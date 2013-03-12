Польська компанія розпочала буріння шостої свердловини на Луганщині

Про це йдеться в повідомленні компанії, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням компанії, яка веде видобуток в Україні через фірму "КУБ-Газ", свердловину планується пробурити на глибину 3,2 км і завершити роботи на цій свердловині приблизно за 70 днів.

Віце-голова KOV Якуб Корчак зазначив, що компанія з початку роботи на українському ринку концентрувала свої зусилля на розробці Ольгівського родовища, яке вважає найперспективнішим із чотирьох, ліцензіями на які володіє "КУБ-Газ".

Він нагадав, що за неповні три роки компанія підключила до комерційного видобутку на цьому родовищі п'ять свердловин, висловивши надію, що шоста свердловина також дозволить збільшити видобуток.

За даними KOV, у лютому середньодобовий видобуток на Ольгівському родовищі становив 323,4 тис. кубометрів газу й становив близько 42% виробництва на всіх українських родовищах компанії.

Як повідомляв УНІАН, із моменту придбання українського активу влітку 2010 року KOV, яка володіє 70% "КУБ-газу", провела 12 пробних бурінь, підключивши до комерційного видобутку 8 свердловин.

Наприкінці минулого року представники KOV заявляли про плани збільшити видобуток в Україні за 3 роки, принаймні, вдвічі - до 1,4 млн. кубометрів газу на добу.

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером створеної в 2008 році й публічної з травня 2010 року компанії Kulczyk Oil Ventures є найбагатший громадянин Польщі Ян Кульчик, статки якого Forbes оцінює в близько 3,6 млрд дол.

KOV, яка реалізує проекти в Україні, Брунеї та Сирії, на кінець вересня 2012 року оцінювала вартість своїх активів в Україні в 125,9 млн дол. Порівняно з вартістю всіх активів у 172,4 млн дол.

Капіталізація KOV у ході сьогоднішніх торгів на Варшавській біржі становила понад 210 млн дол.

Основними активами «КУБ-газу» є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені в Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища.