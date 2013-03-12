НАБУ: в країні дикий перекіс між готівковим і безготівковим розрахунком

Про це заявив координатор комітету НАБУ з питань банківської інфраструктури та платіжних систем Володимир Єременко, повідомили УНІАН у прес-службі Незалежної асоціації банків України.

За словами В.Єременка, НАБУ підтримує ініціативу Нацбанку щодо обмеження суми готівкових розрахунків до 150 тис. грн і вважає, що гранична сума має бути знижена в кілька разів, оскільки наразі в країні існує «дикий перекіс» в обсягах готівкових і безготівкових розрахунків.

«В обігу знаходиться близько 220 млрд грн готівки. Водночас, на кореспондентських рахунках у банках – не більше 26 млрд грн, тобто, в 10 разів менше. Таким чином, якщо ми переведемо в безготівкові платежі хоча б 10%, залишки на кореспондентських рахунках банків зростуть удвічі. Це вдвічі більше коштів на розвиток економіки», - зазначив координатор комітету НАБУ.

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В.Єременко також підкреслив, що інфраструктура банківської системи готова до збільшення безготівкових розрахунків, оскільки в країні понад 30 тис. банкоматів, близько 140 тис. платіжних терміналів, достатня кількості відділень банків, і практично кожен українець володіє однією або більше платіжних карт. Також банки активно розвивають системи дистанційного управління фінансами.

Як повідомляв УНІАН, проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднено на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.