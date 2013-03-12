ЗМІ: В Україні скоротилися продажі легкових автомобілів

У лютому продажі нових легкових автомобілів знизилися на 6,4%, до 11,97 тис., йдеться в звіті інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting.

Ще наприкінці минулого року учасники ринку прогнозували зростання продажів на 5-7% або реалізацію на рівні 2012 року. Але прогноз не виправдався - за два місяці 2013 ділери скоротили продажі нових легкових автомобілів на 12%, повідомляє Комерсант.

Падіння ринку пояснюється насамперед скороченням майже на 3 процентних пункти продажів автомобілів вартістю 6,5-10 тис. євро (на цю категорію припадає основна частка продажів; дешевше тільки сегмент за ціною від 4 тис. євро до 6,5 тис. євро з часткою 3,8%). Їх частку зайняли автомобілі за ціною 22-35 тис. євро і вище.

Продажі лідера ринку - корейської Hyundai - в минулому місяці склали 1,1 тис. автомобілів (+19.6% до січня), на другому місці - Volkswagen (0,9 тис.; +25,3%), на третьому - Nissan (0 , 8 тис.; +7,7%).

Унаслідок погіршення економічної ситуації в країні, що почалося в минулому році, українці відкладають покупку автомобілів до кращих часів, каже керівник відділу продажів легкових автомобілів Volkswagen компанії "Порше Україна" Сергій Носенко. "Покупці песимістично налаштовані: зарплати не ростуть, країна мало експортує, приплив валюти мізерний. На продажах автомобілів позначаються і курсові коливання - зростання курсу долара навіть на десять копійок провокує подорожчання автомобілів", - говорить він.

Не сприяло розвитку ринку і банківське кредитування, додає директор з маркетингу групи АІС Сергій Боровик. За оцінками компанії, частка автомобілів, проданих у кредит, за останні кілька місяців знизилася на 5 процентних пунктів, до 15%.

Менеджер з маркетингу ТД "Ніко" (імпортер Mitsubishi) Владислав Щербак вважає, що це пов'язано зі зростанням ставок, які в середині минулого року були на рівні 16%, а зараз досягають 20%. З осені минулого року спостерігається і спад в промисловості.

За даними Держстату, в минулому році обсяг промислового виробництва скоротився на 1,8%, що стало першим роком стагнації промисловості після кризи 2008-2009 років.