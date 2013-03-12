ДТП за участю «швидкої» та офіцера СБУ передадуть військовій прокуратурі

Прокуратура Феодосії має намір передати військовій прокуратурі справу за фактом зіткнення "швидкої допомоги" і автомобіля, в результаті якого загинули лікар і фельдшер, а ще троє людей дістали травми, оскільки легковим автомобілем керував співробітник Служби безпеки України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

"Достовірно встановлено, що водій автомобіля, який здійснив зіткнення з «каретою швидкої допомоги», є офіцером СБУ. У зв'язку з цим вирішується питання про передачу кримінального провадження прокуратурі Кримського регіону з нагляду за виконанням законів у військовій сфері", - говориться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася 9 березня у Феодосії. "Швидка" везла до лікарні 22-річного хлопця, який перебував у комі, його супроводжував батько. На місці ДТП загинула 27-річна фельдшер. Травми одержали 32-річний водій машини, 50-річний шофер "швидкої", 57-річні батько хлопця і лікар. Лікар помер у лікарні.

"Мій тато і фельдшер рятували життя молодого хлопця, стан у нього був критичний, його везли з сиреною і маяками, але оскільки погонам закон не писаний і правила дорожнього руху теж, в них, порушуючи всі правила, вдарила тачка, в якій летів якісь СБУшний мажор", - написав на сторінці в соцмережі "Вконтакте" син загиблого лікаря Олег Сергєєв.

СБУ 12 березня визнала, що машиною керував її співробітник.

Прокуратура Феодосії проводила розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей).