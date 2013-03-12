Україна і Польща за рік наторгували на більш ніж $ 6 мільярдів

Протягом останніх трьох років обіг товарів та послуг між Україною та Республікою Польща практично повністю відновився (після значного, майже у 2 рази, скорочення у 2009 році, яке було викликане світовою фінансово-економічною кризою), і, за українськими даними, у 2012 році становив 6,5 млрд. дол. США, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Тенденція до зростання двостороннього товарообігу продовжувалась і у 2012 році, хоча умови розвитку світової економіки зараз теж не можна назвати сприятливими. На цьому 12 березня наголосив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Олександр Пінський у ході зустрічі із заступником Міністра економіки Республіки Польща Анджеєм Дихою. Зустріч була присвячена обговоренню стану і подальшій перспективі двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Польща є найбільшим торговельним партнером України серед країн Центральної та Східної Європи: за результатами 2012 року вона займає четверте місце серед країн-партнерів з експорту та п’яте - з імпорту. За даними Державної служби статистики України, у 2012 році обсяги торгівлі товарами склали 6,14 млрд. дол. США та збільшились на 2,8 %. Обсяги взаємної торгівлі послугами у 2012 році зросли на 17 % і склали 317 млн. дол.

«Хоча українсько-польське торговельно-економічне співробітництво демонструє стабільний розвиток і відіграє важливу роль в контексті подальшої активізації усього спектру двосторонніх відносин та подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи, нам потрібно докласти спільних зусиль з тим, щоб використати наявний між Україною та Республікою Польща потенціал у контексті впровадження у життя спільних проектів у різних сферах економіки», - сказав Олександр Пінський.

Він також особливо відзначив позитивний вклад українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва у поглибленні партнерських стосунків.

«Хочу підкреслити, що велике значення в наших двосторонніх відносинах відіграє Українсько-польська міжурядова комісія з питань економічного співробітництва, на пленарних засіданнях якої розглядається надзвичайно широке коло питань, які охоплюють практично всі сфери економіки. На п’ятому засіданні Комісії, яке проходило 17 - 18 травня 2012 року в Києві, особливу увагу було приділено стану та перспективам двостороннього співробітництва у сферах торгівлі та інвестицій, транспорті, сільському господарстві та ветеринарній медицині, туризмі, паливно-енергетичному секторі. Також розглядалися шляхи врегулювання проблем, які виникають у польських та українських підприємств під час здійснення господарчої діяльності на території Сторін», - зазначив Олександр Пінський.