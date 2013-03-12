У львівському театрі для дітей штукатуркою привалило двох працівників

Сьогодні, 12 березня, у технічному приміщенні адміністративного корпусу Першого українського театру для дітей та юнацтва у Львові відбулось відшарування та падіння зі стелі штукатурки на площі 1,5 кв. м.

Як повідомила УНІАН начальник управління культури Львівської міської ради Ірина Подоляк, внаслідок падіння штукатурки, постраждало двоє осіб технічного персоналу театру.

«Постраждалі особи зараз обстежуються в лікарні», - зазначила І. Подоляк.