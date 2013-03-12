У Севастополі джип на повному ходу впав у море

У Севастополі в Артилерійській бухті на повному ході впав в море автомобіль Mitsubishi Pajero.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в м. Севастополі, 11 березня надійшло повідомлення, що в районі Артилерійської бухти, де швартується пором, у воду впав автомобіль. Вже за кілька хвилин рятувальники прибули на місце виклику. Як виявилось, у воду впав автомобіль Mitsubishi Pajero, в якому був водій. Співробітник однієї зі служб таксі, який перебував поблизу, допоміг постраждалому вибратися з води і передав його бригаді швидкої допомоги.

Група водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою крана підняли машину з води. У роботі з підйому автомобіля було задіяно особовий склад управління ДСНС у м. Севастополі, управління МВС України в м. Севастополі, Державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт», комунальної спеціалізовано-рятувальної служби, комунальної аварійно-рятувальної служби.