Погода в Україні сильно зіпсується

На дорогах Західної України і в Карпатах місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, можливі снігові замети. Про це повідомляє погодний портал Метеопрог.

У центрі країни пройдуть дощі, температура буде вище нуля. Швидкість вітру може досягати 15 м/с. На крайньому Півдні, в Криму та Приазов'ї очікуються пориви вітру до 20 м/с. Висота хвиль біля узбережжя Одеської області може досягати 2 м. У східних та південних областях різке короткочасне потепління до +15 градусів вище нуля.

У Києві та області пройдуть дощі і короткочасне підвищення температури повітря до +7 градусів. Вітер поривчастий до 17 м/с.

У суботу, 16 березня, у другій половині дня, погода почне заспокоюватися. На всій території України буде відбуватися невелике похолодання, опади припиняться.