За хабар затримали голову міськради
23:30, 12 березня 2013Суспільство
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Сьогодні у Луганській області правоохоронці затримали голову однієї з міських рад за вимагання й отримання хабара в сумі 50 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, кошти чиновник отримав від приватного підприємця за обіцянку не нараховувати штрафні санкції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з його вимаганням).
Проводяться слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура області.
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