За хабар затримали голову міськради

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, кошти чиновник отримав від приватного підприємця за обіцянку не нараховувати штрафні санкції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з його вимаганням).

Проводяться слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура області.