Гість з ЄС гастролював в Одесі із скімінговим приладдям

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, працівники управління по боротьбі з кіберзлочинністю ГУМВС України в Одеській області отримали оперативну інформацію зі встановленого на банкоматі одного з провідних банків України електронного пристрою для відеофіксації введення ПІН-коду та зчитування персональної інформації з магнітної стрічки банківської картки клієнта.

На гарячому було затримано 26-річного іноземця - жителя однієї з держав Євросоюзу, в якого вилучено саморобні пристрої для зчитування інформації з платіжних карт.

За місцем його тимчасового проживання виявлено та вилучено саморобні пристрої для зчитування інформації клієнтів банків, комп'ютерна техніка, заготовки під банківські карти, мікросхеми, USB-дроти, паяльник і безліч деталей для виготовлення так званих накладок, для отримання інформації про справжні банківські картки.

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За даним фактом слідчим відділом Приморського районного відділу міліції ОМУ ГУМВС України в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ст.200 «Незаконні дії з документами і переказами, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення» і за ч.1 ст.361 КК України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж».