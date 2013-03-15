Правозахисник: родина Павличенків фактично виграла суд

Про це кореспонденту УНІАН повідомив правозахисник, який представляє інтереси сім'ї Павличенків, Володимир Широченко, який надав фотокопію цього рішення суду.

В.Широченко нагадав, що 7 листопада 2012 року колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України задовольнила касаційну скаргу сім'ї Павличенків і скасувала рішення судді Шевченківського районного суду Києва Сергія Зубкова, яким він за позовом нідерландської компанії "Гоойорд Б.В." ухвалив рішення про виселення сім'ї з прибудови та її знесення. Відповідно до рішення ВССУ, ця цивільна справа була відправлена на перегляд до суду першої інстанції. «У рішенні ВССУ вказується на цілу низку грубих порушень, допущених при розгляді справи суддею Зубковим і суддями подальшої апеляційної інстанції», - відзначив правозахисник. Зокрема, ним не були взяті до уваги порушення норм матеріального і процесуального права, не були перевірені доводи апеляційної скарги сім'ї Павличенків, не було встановлено, чи мали взагалі іноземці право звертатися до суду зі своїми вимогами.

Як повідомив В.Широченко, 27 лютого 2013 року Шевченківський районний суд Києва розглянув цивільну справу за позовом приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Гоойорд Б.В." до сім'ї Павличенків про виселення її і знесення прибудови. У цьому судовому засіданні представник позивача А.Мілютін подав заяву про залишення заяви без розгляду, а суддя В.Волошин цю заяву задовольнив.

Таким чином, суд ухвалив позовну заяву компанії «Гоойорд Б.В.» до сім'ї Павличенків залишити без розгляду. Як відзначив правозахисник, термін на подачу можливої апеляції закінчився і, таким чином, сім'я Павличенків фактично виграла суд. За інформацією В.Широченка, в найближчій перспективі вирішуватиметься питання про повернення сім'ї Павличенків усіх вилучених у них під час знесення прибудови речей та її відновленні.

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Як повідомляв УНІАН, ще у 2010 році київська сім'я Павличенків заявила про, на їхню думку, незаконне руйнування їх квартири на вул. Хмельницького в центрі міста і конфіскації майна. Як розповів тоді голова сім'ї Дмитро Павличенко, протягом тривалого часу представництво нідерландської фірми «переслідує мене і мою сім'ю з метою забрати у нас квартиру». «Іноземці з 1995 року скоюють замах на моє право власності і через суди та інші інстанції за підтримки чиновників за різними надуманими приводами створюють нестерпні умови для проживання», – сказав він.

Рішенням судді Шевченківського райсуду С.Зубкова спорудження сім'єю прибудови до квартири було визнане незаконним і в грудні 2010 року прибудову було знесено.

21 березня 2011 року суддю С.Зубкова було вбитий в під'їзді його будинку в Києві, на його тілі були виявлені вогнепальні поранення і три ножові поранення. За підозрою в скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його старшого сина Сергія.

2 жовтня 2012 року суд визнав їх винними у вбивстві: Д.Павличенко одержав довічний строк ув’язнення, а його син — 13 років позбавлення волі. На даний момент їхня справа перебуває у суді апеляційної інстанції.

За цей час в Україні та за її межами відбулися численні акції на підтримку батька і сина Павличенків. Їх організаторами виступили групи футбольних фанатів, одним з яких є Павличенко-молодший. Багато хто вважає, що батько і син не причетні до вбивства судді, правозахисник В.Широченко заявив, що їх «підставили».