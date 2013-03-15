У шести областях України через негоду люди сидять без світла

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Тернопільській області знеструмлено 20 населених пунктів, у Закарпатській – 14, у Київській – 10, у Рівненській – 10, у Чернігівській – 7, у Волинській – 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.