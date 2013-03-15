Економісти розповіли, чому українці втрачають інтерес до валютних вкладів

Про це свідчать дані НБУ, повідомляє РБК-Україна.

«Зростання популярності гривневих вкладів пов'язане зі все ще високими, хоча і такими, що поступово знижуються, процентними ставками, і зменшенням девальваційних очікувань», - сказала старший аналітик інвестиційної компанії «Dragon Capital» Анастасія Туюкова.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, в лютому ц.р. спостерігався помітний ріст гривневих вкладів, хоча ще в III кварталі минулого року вкладники несли на депозити переважно валюту. Згідно з даними регулятора, протягом лютого гривневі вклади фізосіб збільшилися на 4,4%, а валютні заощадження знизилися на 0,8%. Загальний обсяг депозитів населення виріс за лютий на 1,8%.