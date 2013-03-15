Економісти розповіли, чому українці втрачають інтерес до валютних вкладів
11:04, 15 березня 2013Суспільство
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Українці стали більше цікавитися високоприбутковими гривневими депозитами, в той час, як низька прибутковість валютних вкладів робить їх все менш популярними.
Протягом лютого гривневі вклади фізосіб збільшилися на 4,4%
Про це свідчать дані НБУ, повідомляє РБК-Україна.
«Зростання популярності гривневих вкладів пов'язане зі все ще високими, хоча і такими, що поступово знижуються, процентними ставками, і зменшенням девальваційних очікувань», - сказала старший аналітик інвестиційної компанії «Dragon Capital» Анастасія Туюкова.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, в лютому ц.р. спостерігався помітний ріст гривневих вкладів, хоча ще в III кварталі минулого року вкладники несли на депозити переважно валюту. Згідно з даними регулятора, протягом лютого гривневі вклади фізосіб збільшилися на 4,4%, а валютні заощадження знизилися на 0,8%. Загальний обсяг депозитів населення виріс за лютий на 1,8%.
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